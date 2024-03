Aída Victoria Merlano fue embargada por la Dian de Barranquilla

En los últimos días, uno de los nombres más sonados en redes sociales ha sido el de Aida Victoria, no solo por ser una reconocida creadora de contenido, sino por la condena de 13 años de prisión que le impuso un juez de la Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Aunque la joven no está detenida, parece que sus problemas continúan creciendo.

Por medio de sus redes sociales, Aida aseguró que al día siguiente de recibir su noticia de la condena, le llegó un pago de Facebook a su cuenta bancaria; sin embargo, momentos después el dinero desapareció. Lea aquí: Video: Aída Victoria Merlano abre su corazón tras aumento de condena

“Hoy (este martes) el pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla”, indicó Merlano. Además, aseguró que no recibió ninguna notificación por parte de la entidad. Según ella, la DIAN le quitó el dinero por una supuesta deuda que no tiene.

“Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico, me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron (...) que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente, es solo una casualidad”, aseguró. Lea aquí: Lluvia de críticas al abogado que lleva el caso de Aida Victoria Merlano