Aída Victoria Merlano da contundente mensaje sobre Valentina Trespalacios

“Resulta que su expareja, que era de ese tipo de persona que hablaba brusco, pero porque era su tono de voz. De ese tipo que en una rumba la agarró por la parte de atrás del cuello delante de todos, pero porque él a veces no se medía... como brusquito que era para tratarla. El día que terminaron encerrados con una pistola en la sala de su casa y le dijo que no iba a descansar hasta verla muerta. Y esa amiga me decía: ‘Aída, a mí me pudieron sacar en una maleta’”, relata la creadora de contenido.