Aida Victoria Merlano, condenada por la fuga de su madre

“Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, le comentó el odontólogo al juez encargado en medio de una audiencia. (Video: Aída Victoria cuenta detalles de su reencuentro con su madre)

Cabe mencionar que desde que se inició el proceso, tanto Aida Victoria como el odontólogo aseguraron que nunca se les pasó por la cabeza que iba a darse ese episodio y que ella estaba metida en su celular cuando su madre se voló, sin embargo, un video de las cámaras de seguridad dejó en evidencia la complicidad de Aída y su hija.

Hasta el momento no se ha revelado el monto de la pena que pagará la condenada, pues se conoció solamente el sentido de fallo. Tampoco se sabe si el juez emitirá una orden de captura. El caso podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer el monto de la pena.