Aída Victoria entuteló a la Dian por embargo de sus cuentas bancarias

Según información obtenida por el medio citado, el juzgado 14 civil del circuito de Barranquilla ha admitido para su estudio la tutela presentada por Merlano. En consecuencia, se ha ordenado a la DIAN Seccional Barranquilla que presente una respuesta a los reclamos de la influenciadora.

El pasado 19 de marzo, la influenciadora compartió la noticia a través de historias en su cuenta de Instagram. En ellas expresaba que estaba a la espera de un pago de Facebook y al no recibirlo se comunicó con su banco e inmediatamente recibió la noticia de que la transacción no se reflejó por un embargo de la Dian.

“Llamando a mi contador, llamando a mi tributaria y llamando a todo mi equipo jurídico, me mandan todos los comprobantes, demostrando que yo pagué absolutamente todo. No sé por qué me embargaron”, dijo la creadora de contenido.