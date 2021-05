Recientemente la misma Aida decidió ponerle fin a los rumores sobre su supuesta enemistad con Valdiri, dejando claro que a ella lo único que le interesa es la calidad de amistad que le ofrece Lowe, no lo que pasa en su vida privada. “Sé que la gente es perfecta creando rivalidades y no, no tengo nada en contra de Andrea Valdiri. Si tuviera algo en su contra ni la seguiría en Instagram. A mí me gusta cómo baila, me entretiene, es decir, la figura de ella en redes sociales a mí me gusta porque yo nunca la he visto en persona, yo no la conozco, yo no sé cómo ella y tampoco le ando preguntando a Lowe por qué terminó con ella. Oye, eso no es problema mío, eso a mí no me interesa”, dijo a través de sus historias en Instagram.

En sus palabras, Aida expresó lo mucho que quiere a Lowe e incluso a su actual pareja afirmando que es “una pelada bacanísima”.

Por último, la ‘influenciadora’ mostró su postura de evitar señalar al otro por sus acciones. “Soy lo suficientemente madura para desligar los problemas que ellos hayan tenido con cualquier cosa que yo pueda sentir por alguien que no conozco. A la gente le encantan las figuras del bueno y del malo de la historia pero a veces ni el bueno, ni el malo existen, existen personas con motivaciones, con razones y cada quien es compatible con cierta opinión pero cuando uno no conoce las razones de la gente, no puede juzgar”, finalizó.