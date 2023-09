“Ahora estoy en una etapa de supervivencia”: Shakira se sincera sobre su vida

Shakira también compartió la paz que sienten sus hijos viviendo en Estados Unidos en comparación con España, donde eran acosados por los medios y los paparazzi. En EE.UU., señaló, sus hijos pueden llevar una vida más normal. Lea aquí: Las espectaculares fotos de Shakira para la portada de Billboard

Aunque aseguró que no se ha adaptado del todo a vivir en Miami, ya que, hace más de 20 años había vivido ahí y el tráfico no era tan pesado, sin embargo, aseguró que este tiempo le ha servido para perder su plasticidad mental. Por eso, ahora disfruta de planes sencillo como manejar su camioneta, y no una lujosa, una sencilla y familiar, ya que aseguró que no le llaman la atención los carros de lujo o deportivos, bromeando que la única cosa ‘sexy’ de su casa es ella.

“Conduzco un auto totalmente de mamá futbolista: un Toyota Sienna. Nada sexy. No hay autos sexys en mi casa. La única cosa sexy en mi casa soy yo”, bromeó la intérprete de ‘Te felicito’.