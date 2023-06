Aerosmith saca a la venta sus cinco décadas de música

Por primera vez se edita de esta forma la célebre historia del grupo. La Edición Súper Deluxe de “Gratest Hits” reúne una lista de 44 canciones que representan cada época de Aerosmith, prensado en vinilo de color personalizado, que abarca las cinco décadas de la banda en todo su crudo y poderoso esplendor de rock n’ roll.

Desde los éxitos del Top 10 de los 70’s “Dream On” y “Walk This Way”, junto a una impresionante versión de “Toys In The Attic”, incluyendo también “Sweet Emotion”, con la característica línea de bajo de Hamilton y la icónica introducción de Joe Perry, hasta su dominio de la radio rock de los 90’s con “Crazy”, “Cryin” y “I Don’t Want To Miss A Thing”, esta colección dejará satisfechos tanto a los fans más acérrimos como a los oyentes ocasionales.

La Súper Deluxe Edition es una auténtica pieza de coleccionista. Se presenta en fundas estilo libro de primera calidad, incluye cuatro litografías en blanco y negro y cuenta con impresionantes fotografías, así como imágenes icónicas y poco vistas de la banda que narran su ascenso desde una banda local de Boston hasta las megaestrellas mundiales de hoy.

El mes pasado Aerosmith anunció su gira de despedida Peace Out con The Black Crowes como invitados especiales. Los fans verán por última vez a una de las bandas de rock americano más importante de la historia.

Cada noche se celebrarán las cinco décadas de grandes éxitos de Aerosmith mientras THX llevará su experiencia de alta fidelidad a la carretera, calibrando cada estadio con tecnología de punta para que los fans no se pierdan ni un compás de las canciones clásicas de rock de la agrupación.