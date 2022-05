“Yo nunca he tenido afán por la inmediatez. Yo fui una niña famosa, que sonó canciones en la radio y prendían una licuadora y ahí sonaban mis canciones. Creo que el afán siempre fue más de las disqueras que mío. Entiendo mi carrera de resistencia no de velocidad, porque no quiero que la música y la sonoridad colombiana tenga telarañas, siendo vista como una pieza de museo”.

“Es un sueño que no pensé que se iba a cumplir tan pronto, y mucho menos post pandemia, donde todo es más difícil, porque no estamos retomando, estamos empezando otra vez. Cuando yo tenía este disco en la lista de mis deseos, nunca pensé que fuera ahora, lo vi más fácil antes de la pandemia”, comentó la artista.

“No es sencillo y menos con este tipo de música, con el sabor que se requiere, porque fui muy insistente en eso. Con el paso de los años hay algo que ha cambiado mucho, y es el tiempo de la música, parece que la música alegre se ha acelerado. La gente cree que si es alegre es rápido, y resulta que esta música no, Lucho Bermúdez era alegre lento. Esa cadencia no es para todos los músicos”.

Buscó armar un equipo de grandes músicos que tuvieran la capacidad de acercarse a esta música, interpretarla de la mejor manera y sin quitarle todo su sabor.

“El principio para rendir un homenaje es entender que ningún trabajo es mejor que el original, pero si queremos hacer un digno homenaje, que suene bien”. Le puede interesar: Conversatorio sobre el poder integrador del vallenato

Fue retomar canciones que en su momento, por la tecnología de la época, estaban mal grabadas, por lo que el primer aporte de Adriana Lucía fue realizar una grabación impecable.

“No partí de la música sino de la historia de la música. Consulté a uno de sus biógrafos, Gustavo Tatis, para leer las historias de las canciones, dónde y cómo estaba cuando escribió todo esto. Esto me dio una luz, porque Lucho Bermúdez le cantaba a un lugar donde no estaba, lo movía la nostalgia, porque cuando estaba en Bogotá compuso ‘Carmen de Bolívar”.

EL REPERTORIO

“Cómo escoger el repertorio si hay canciones para muchos álbumes. Canciones como ‘Tolú’, que es instrumental, entonces hacer un álbum de diez canciones y en una no cantas. Todos estos cuestionamientos fueron los que me llevaron a escoger estas diez canciones. Le aposté a lo que me erizaba y sentía que me quedaría bonito cantar”.

Para ella, Lucho Bermúdez es más que una letra, más que una canción, “es un país completo. Antes de él, no existía la sonoridad colombiana en el mundo. Él tipo puso en el radar del mundo la música colombiana, por lo que no se puede tomar a la ligera. Logró que México, Argentina y otros países hicieran música colombiana. Independientemente de cómo suene la cumbia que ellos hacen, tienen el mismo palo, el mismo origen”. Lea también: Así es el nuevo álbum de Adriana Lucía

Era una época en la que ni los colombianos realmente conocían la música colombiana. “Él conquistó Bogotá, Cali y Medellín, que no conocían la música del Caribe colombiano, y mucho menos en el exterior, con su maleta cargadas de partituras, que fue su gran revolución, que al no ser músico empírico, que no lo hace mejor que ellos, pero sí un gran traductor, que músicos del mundo la pueda leer, entender e interpretar”.

Prepara una edición especial en vinilo junto a un documental con toda esta historia y cómo Lucho Bermúdez regó por el continente la semilla de la cumbia, con ‘Danza negra’ como el sencillo para dar a conocer el álbum.

“Nadie puede querer lo que no conoce. Me encuentro con muchos padres que dicen que los jóvenes no quieren escuchar nada bueno, y yo les pregunto: ¿ponen música colombiana en casa? usualmente dicen no. ¿Cómo les va a gustar si no la han escuchado? es invitar a ese ejercicio tan valioso de conocer para luego querer”, finalizó Adriana Lucía.