Adriana Lucía le canta al ‘Amor pa toda la vida’

Esto no significa que se quedara quieta todo ese tiempo. Fueron años de pandemia, de confinamientos, lanzó en este tiempo un álbum con sus propias versiones de clásicos de la música colombiana, no se alejó de los escenarios, creó otros emprendimientos y fue madre nuevamente de gemelos.

Si bien, quería ser madre, no esperaba que llegaran gemelos, por lo que el trabajo de crianza se multiplicó por dos, y ese primer año se concentró completamente en ellos, las 24 horas, “donde tu corazón, tu mente y hasta tu cuerpo están en pro de sus necesidades. Un hijo, en este caso dos, son como una extensión de su propio ser. Pero además, tuve algunos problemas a nivel físico, me operaron, pero pasó todo esto y me pude reconectar con mi música y carrera”.

Pero a la vez, confiesa que nunca deja la música de lado aunque esté concentrada en su faceta de madre o de empresaria. Durante todo este tiempo no ha dejado los escenarios, aunque no con extensas giras. "Siempre estoy creando, no puedo dejar de hacerlo porque yo soy cantante desde niña, no sé hacer otra cosa, entonces no sé vivir sin hacer música, lo que no sé qué tan bueno o tan malo sea".