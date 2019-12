Adriana Lucía, blanco de críticas y amenazas en redes por apoyo al Paro Nacional

Adriana Lucía ha sido una de las artistas colombianas que de comienzo a fin ha mostrado su apoyo al Paro Nacional y ha estado en contra de los desaciertos del actual Gobierno, sin embargo, a la cantante no le ha tocado fácil.

(Adriana Lucía sobre protestas en Colombia: “La música hace parte de la solución”)

Este jueves, Twitter amaneció siendo el escenario de una batalla campal entre los que apoyan a la artista y los que definitivamente no la quieren.

(Adriana Lucía denuncia amenazas tras apoyar protestas en el país)

#AdrianaLuciaTeAmamos y #NoQueremosAAdrianaLucia, son las tendencias que a esta hora marcan los primeros lugares de la red social que además está inundado de comentarios negativos y positivos relacionados con Adriana.

Las críticas a la artista son tan preocupantes, que el pasado 13 de diciembre ella misma denunció por redes sociales que ella y su hijo están siendo amenazados por retractores que están en su contra.

Hoy, la cantante nuevamente es víctima de matoneo y mensajes negativos en Twitter no solo de usuarios sino también de otros artistas como Marbelle, quien manifestó que: “¡El arte no es resistencia! No metan a los verdaderos artistas en esa m... que pretender llamar arte con gente encapuchada”, afirmó la Reina de la tecnocarrilera logrando llamar la atención hasta el punto de volverse tendencia.