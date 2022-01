Luego se hacer pública su relación con Yailin, el cantante puertorriqueño Anuel AA ha dado mucho de qué hablar, pues hace pocos días revelaron que ya tienen planes de casarse con la también cantante. Le puede interesar: ¡Anuel AA y su nueva novia ya se comprometieron!

Muchos de sus seguidores han criticado este compromiso tan “acelerado”, pues hace menos de 1 año el cantante terminó su relación con la Bichota y ni siquiera sus fans la logran superar. Pues ahora para “cerrar el ciclo” con la cantante paisa, ha decidido tapar el tatuaje en la espalda con el rostro de Karol G que se había hecho mientras fueron pareja.

En un video en las historias de Instagram se vio a Anuel en un estudio tapando con un tatuaje de unas grandes halas, lo que quedaba de esa relación.

Yailin y Anuel se muestran muy felices en sus redes sociales, casi que a diario suben contenido juntos cantando y compartiendo momentos para sus fans. Por otro lado, la cantante colombiana Karol G disfruta de su soltería viajando por el mundo.

Cabe recordar que aunque la intérprete de ‘200 copas’ no se ha referido en sus redes sobre la nueva relación de su ex, lo cierto es que usuarios relacionaron lo dicho por ella en medio de un concierto con las razones por las que su noviazgo se habría terminado inesperadamente. Lea aquí: “Se metió y me lo quitó”: Karol G sobre nueva novia de Anuel

“Que se metió en mi relación y que me lo quitó, pero mami al final del día si fue así conmigo”, dijo Karol antes de interpretar la canción ‘ella’, por lo que dejó la duda entre sus fanáticos. El video se convirtió en tendencia.