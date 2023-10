Adiós a los rumores: Claudia Bahamón responde sobre relación con la actriz ‘Nela’

Recientemente, la escritora y periodista Amalia Andrade, que tuvo una relación sentimental con Nela Gonzáles, compartió un video en el que hizo algunas insinuaciones sobre la supuesta relación entre la presentadora y la actriz.

“Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo, la verdad. No me sorprende. Pilladas @NelaGonzalez @CLAUDIABAHAMON”, fueron las palabras de la escritora, quien acompañó la publicaciones con varios “tiernos momentos” de la presentadora y la actriz. Lea también; Cruce de palabras entre Melina Ramírez y Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Al parecer, esto pareció no gustarle a Claudia Bahamón porque inmediatamente respondió de manera contundente a la escritora: “Te invitamos pues!”, junto con varios emojis.

Cabe recordar que la presentadora Claudia Bahamón está casada con el productor Simón Brand, desde el 2004, con quien tiene dos hijos y a través de las redes sociales donde comparten contenido de su familia, aunque lo hace de manera ocasional.