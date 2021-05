“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar pero como siempre he hecho prefiero que lo escuchen de mí. Como saben llevo un tiempo enfocada en vivir una vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso en mi vida”, fueron sus primeras palabras en un video que compartió ella misma en su cuenta de Instagram donde suma más de 5 millones de seguidores.

Aunque confirmó la separación del bailarín, en su mensaje Adamari se mostró dispuesta a luchar por salvar su unión. “Después de casi 10 años de unión y tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia he decidido revaluar nuestra relación y darnos un espacio a ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo puede lograrse y estoy segura que esta vez no será la excepción”, comentó.

Por último, la también presentadora comentó que esta será la única declaración que dará al respecto.

“Por el amor que existe y nos ha unido, y por todos los maravillosos momentos que vivimos juntos, estas serán las únicas declaraciones que daré. Estaré mucho más enfocada en mi bienestar y en el de mi hija Alaia, es por ella que les pediré que respeten esta decisión”, finalizó.