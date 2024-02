Adam Sandler, el ‘People’s Icon’ de los People’s Choice Awards 2024

- People’s Icon Award: Adam Sandler

- Music Icon Award: Lenny Kravitz

- Película del año: Barbie

- Película de acción del año: ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ y ‘The MarvelsTransformers: Rise of the Beasts’

- Película de comedia del año: Barbie

- Película de drama del año: Oppenheimer

- Estrella de cine masculina del año: Ryan Gosling, Barbie

- Estrella de cine femenina del año: Margot Robbie, Barbie

- Estrella de cine en película de acción del año: Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

- Estrella de cine en película de comedia del año: Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

- Estrella de cine en película de drama del año: Jenna Ortega, Scream VI

- Actuación del año: America Ferrera, Barbie

- Serie del año: Grey’s Anatomy

- Serie de comedia del año: Only Murders in the Building

- Serie de drama del año: The Last of Us

- Serie de ciencia ficción y fantasía del año: Loki

- Reality del año: The Kardashians

- Concurso de talentos del año: The Voice

- Bingerworthy del año: The Summer I Turned Pretty

- Estrella masculina de serie de televisión: Pedro Pascal, The Last of Us

- Estrella femenina de serie de televisión: Selena Gomez, Only Murders in the Building

- Estrella de serie de televisión de comedia del año: Jeremy Allen White, The Bear

- Estrella de serie de televisión de drama del año: Jennifer Aniston, The Morning Show

- Mejor actuación en serie de televisión del año: Billie Eilish, Swarm

- Estrella de reality del año: Khloé Kardashian, The Kardashians

- Concursante de concurso de talentos del año: Ariana Madix, Dancing with the Stars

- Programa de entrevistas matutino del año: The Kelly Clarkson Show

- Programa de entrevistas nocturno del año: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

- Conductor del año: Jimmy Fallon, That’s My Jam

- Mejor artista masculino del año: Jung Kook

- Mejor artista femenina del año: Taylor Swift

- Mejor artista masculino country del año: Jelly Roll Kane

- Mejor artista femenina country del año: Lainey Wilson

- Mejor artista masculino latino del año: Bad Bunny

- Mejor artista femenina latina del año: Shakira

- Artista pop del año: Taylor Swift

- Artista Hip Hop del año: Nicki Minaj

- Artista R&B del año: Beyoncé

- Mejor nuevo artista: Ice Spice

- Dúo o grupo del año: Stray Kids

- Canción del año: Vampire, Olivia Rodrigo

- Álbum del año: Guts, Olivia Rodrigo

- Colaboración del año: Barbie World, Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua

- Gira del año: Taylor Swift, The Eras Tour

- Celebridad de redes sociales del año: Taylor Swift

- Comedia del año: Selective Outrage, Chris Rock

- Atleta del año: Travis Kelce