Acusan a actriz de “Yellowstone” de fraude a seguro laboral

La actriz de “Yellowstone” Q’Orianka Kilcher fue acusada de cobrar ilegalmente casi 97.000 dólares en beneficios por discapacidad mientras trabajaba en la serie de televisión, anunciaron las autoridades el lunes.

Kilcher, de 32 años, de North Hollywood, está acusada de dos delitos graves de fraude al seguro de compensación laboral, según un comunicado del Departamento de Seguros de California.

Kilcher interpretó en 2020 a Angela Blue Thunder en cuatro episodios del western de Paramount Network protagonizado por Kevin Costner. También interpretó a Pocahontas en la película de 2005 “The New World” y trabajó en “Dora and the Lost City of Gold” de 2019.