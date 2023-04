Actriz porno Amaranta Hank hizo polémica confesión sobre novio de Marbelle

“Mi expareja murió y yo a los dos meses me enamoré”: Luisa Fernanda W

“Mi expareja murió y yo a los dos meses me enamoré”: Luisa Fernanda W

“El novio de Marbelle sí me echaba los perros y creo que también se los echaba al ella al mismo tiempo. Él (Salazar) me conversaba y después salió siendo novio de Marbelle. Y yo (pensaba) ‘¿A qué horas si me estaba hablando a mí?’”, contó la actriz, quien también es modelo de la plataforma Onlyfans.