Actriz mexicana denunció abusos de su exesposo: “Temo por mi vida”

“Yo soy el anuncio de un feminicidio. Hoy alzo la voz porque temo por mi vida. He vivido un infierno durante cinco años”. Así comenzó su relato Natalia Alcocer, la actriz mexicana que mostró evidencias de la agresión que sufrió por su ex.

“Hoy no sé en quién confiar, a quién acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo una mentira. Cuando yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco”, agregó la actriz mexicana.

Agregó que “me puede matar porque lo están cuidando a él, lo que él me decía sí se puede cumplir. Yo no me puedo perdonar que me maten, porque mis hijas se quedarían solas, se quedarían con él”.

Por otro lado, se solidarizó con las mujeres que, al igual que ella, están viviendo un infierno por cuenta de sus parejas maltratadoras y las invitó a no quedarse calladas, pues por eso las cifras de feminicidio están tan elevadas.

“Hoy temo por mi vida, pero no sólo por esto, sino por la decisión del juez, temo porque el señor es lo que hizo en muchos años de mi relación, amenazarme, usar su poder, su tráfico de influencias, decirme que si yo lo dejaba me iba a dejar en la calle -que lo está haciendo-, que a él no lo iba poder meter a la cárcel -que lo está haciendo- que me iba a matar, pues es lo único que le falta cumplir”, puntualizó.