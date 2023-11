Actriz denunció ser agredida sexualmente en ‘La casa de los famosos’

Según Spanic, temores relacionados con una supuesta carta de confidencialidad la habían mantenido en silencio. Sin embargo, tras buscar asesoramiento legal, decidió romper su silencio. “Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüé con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso”, expresó la actriz.

Durante el programa, Spanic narró los perturbadores detalles del incidente: “Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrármelos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba gritos: ‘Sáquenme de aquí’”. Lea aquí: Video: Luis Miguel besa a una niña en la boca en pleno concierto; hay polémica

La noticia ha tenido un impacto significativo en el mundo del entretenimiento, generando sorpresa y conmoción entre seguidores y colegas de la industria, quienes admiran su valor para levantar la voz. Hasta el momento, Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto.