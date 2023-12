Actriz de ‘Rigo’ dijo que no consigue papeles por ser “muy bonita”

En una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, la talentosa actriz Stephania Duque, conocida por su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y su participación en la bioserie ‘Rigo’, compartió sus desafíos en la industria del entretenimiento.

La joven de 29 años confesó que su belleza le ha cerrado puertas en el mundo actoral, ya que en diversas ocasiones los directores la han descartado argumentando que es “muy bonita” para ciertos papeles. Lea aquí: “Ocurrió mientras yo dormía”: el fuerte relato de un abuso que compartió actriz de Rigo

Duque expresó su desconcierto ante los criterios de selección de algunos directores, mencionando que en varios intentos por obtener ciertos personajes, se le ha negado la oportunidad de realizar pruebas, simplemente debido a su apariencia física.

“No sé, ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, dijo la actriz. Lea aquí: El compositor detrás del éxito de ‘Hijo de Urrao’, la canción de ‘Rigo’