Con el regreso de ‘Pedro, el escamoso’ también llegaron las historias poco conocidas de algunos actores.

Esta semana fue Andrea Guzmán, la popular Yadira Pacheco, quien contó en ‘Día a día’, que durante las grabaciones de la novela le diagnosticaron cáncer de tiroides, una situación muy difícil, por la que tuvo que ser operada.

Ante su enfermedad, el canal realizó cambios en la producción pues la actriz tuvo que ausentarse por un tiempo de las cámaras.

“Durante las grabaciones me encontraron un nódulo. Realmente, yo ya lo tenía, pero un día viendo una escena, me vi una bola en el cuello, que se veía super fea. Entonces, volví donde el médico y le dije: ‘Doctor, esta bola se me ve fea y yo soy actriz, necesito que me la quite’. Me hicieron una biopsia y a la semana llegaron los resultados; tenía células cancerígenas y el médico me dijo: ‘Te tienes que operar’”, explicó la actriz.

La cirugía era de suma importancia y tenía que ser practicada de inmediato, por lo que Andrea iba a tener que salir de la novela, sin embargo, la actriz cuenta que “no sabía cómo pedir permiso” ya que era más el miedo de perder su trabajo que el de la operación misma”.