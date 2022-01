“La quemada que yo me mandé. Resulta que a mí me crecen pelos en toda esta parte (su cuello)”, indicó Ramírez.

Agregó que “yo venía haciéndome láser, llevó muchas sesiones, pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga láser, y me mandé una depilación con cera. Miren la irritación tan hija de... que tengo ahora”.

Su cara no fue lo único afectado sino también parte de su cuello debido a un mal procedimiento con bandas depilatorias.

Estas son las imágenes que subió la artista con filtros, pues aseguró que si no lo usa se le ven peor la irritación y los vellos que no alcanzó a quitarse.