En el video titulado ‘Partecitas de mí’ que fue subido a Youtube, la modelo de 38 años dio detalles de los constantes abusos que padeció de distintas maneras por parte de Fernando Segura, padre biológico: “Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también”.

Tras lo sucedido, Natalia dijo que este hecho la marcó tanto que, en ocasiones, no se sentía satisfecha con su cuerpo. “Era un cuerpo que no me pertenecía, en el que siempre me sentía muy incómoda, sentía que algo no estaba bien conmigo”, dijo.

Pero los abusos no terminaron ahí. A pesar de que, según dijo, su padre biológico falleció, fue abusada nuevamente por dos de sus primos, situación que confesó ante su padre adoptivo y a sus hijos.

Entre el 2021 y 2022, la caleña anunció que tenía cáncer y que este estaría asociado con el síndrome de Asia que padece tras haberse realizado implantes mamarios que ya se retiró, así que para tratarlo tuvo que someterse a varias cirugías.