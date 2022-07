Actriz de Hollywood acusó a Arnold Schwarzenegger de asquerosa acción

La veterana actriz contó que le tocó trabajar con Arnold en una cinta de acción-terror de 1999 llamada ‘End Of The Days’, donde él era uno de los personajes principales, ‘Jericho Cane’, y ella representó un papel antagónico, llamado ‘Mabel’.

Precisamente en el rodaje de una de las escenas de este film, la actriz presenció un incomodo momento con su colega cuando este se “tiró un gas en su cara” en pleno rodaje y ni siquiera se disculpó por eso.

En la película, Schwarzenegger es un agente de Policía retirado, quien tiene como misión detener a ‘Satanás’ -interpretado por Gabriel Byrne- antes de que conciba al Anticristo con una joven llamada ‘Christine York’ (Robin Tunney).

Margoyles confesó al pódcast ‘I’ve Got News For You’ que “estaba interpretando a ‘Mabel’, la hermana de ‘Satanás’, y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo”.

Agregó que “en realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Okay, yo me tiro pedos, por supuesto, lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara. No lo he perdonado”.

Pero no solo eso, pues la actriz reveló además que Schwarzenegger “es demasiado engreído” y que nunca se llevaron bien tras bambalinas.

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado sobre lo sucedido.