Actriz de ‘Chepe Fortuna’ confesó que se siente aburrida de la vida

“Fue un derrame que me dio que no entiendo ni por qué, pienso que estoy a punto de un infarto, pienso que ya me voy a morir, pienso en meterme a un ancianato, estoy como aburrida de la vida. La verdad no estoy bien, para qué digo que sí, más bien les pido que oren por mí”, afirmó Vergara en la entrevista para el programa. Lea aquí: ¿Cuál es el género favorito de los colombianos? Esto dice Spotify