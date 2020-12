“Bueno, miren yo ya estoy muy recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada”, explicó.

Agregó que “luego me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga y uhmmm... Una ‘pepita’... Entonces me hicieron una biopsia que era el siguiente paso. Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias”.

Finalmente la actriz insistió en la importancia de hacerse el autoexamen de mama para evitar peores diagnósticos más adelante.

“Pero mi mensaje es que sigo insistiendo en el autoexamen, la mamografía, la ecografía y todo lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer para (detectar un posible cáncer de mama)”, puntualizó.

La publicación del video ya cuenta con más de 190 mil reproducciones y cientos de comentarios de aplausos para la actriz que se está recuperando satisfactoriamente.