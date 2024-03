Actriz acusa a Johnny Depp de agredirla verbalmente en un set

“Primer día en el set. No lo conocía. Esta es mi primera película de estudio, sólo había hecho indies hasta entonces. Y la estrella a la que he idolatrado, con la que estoy tan emocionada de trabajar, me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores’”, agregó.

El incidente tuvo consecuencias negativas para Glaudini. Después de que Depp le gritara frente a todos, la actriz fue marginada por todos en el set durante aproximadamente cinco o seis horas, lo que la llevó a refugiarse en su tráiler y llorar.