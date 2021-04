“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero”, empieza narrando Omar en un tono exaltado mientras enfoca a otras personas que también tienen accesorios en su cabeza. “Este es otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea actor o para cualquier persona, eso no se debe hacer”, agregó el actor.

‘Bola 8’, como también es conocido, confesó que es primera vez que le pasa una situación así sobre todo en pleno siglo XXI. ““Primera vez en Colombia que como actor acabo de recibir en una institución un acto de racismo y discriminación, donde la gente me está viendo y sabe que es así (...). No nos mata el coronavirus; lo hace el racismo”, finalizó.