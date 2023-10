Actor de ‘Parque Jurásico’ tiene cáncer y dijo estar preparado para morir

Sam Neill es un actor reconocido y respetado en la industria por sus películas como ‘La caza del Octubre Rojo’, ‘El piano’, ‘Thor’, y por la saga ‘Parque Jurásico’. Posee 150 títulos y a sus 76 años da un paso atrás a su carrera artística para enfrentar un cáncer de sangre en fase avanzada, que descubrió el pasado mes de marzo. El actor compartió su diagnóstico hace siete meses en su libro de memorias ‘Did I Ever Tell You This?’ (¿Alguna vez te he contado esto?), que fue éxito en ventas en Australia y Nueva Zelanda. En aquellas reveladoras palabras explicó que un años antes le habían detectado un linfoma angioinmunoblático de células T, un raro cáncer que le afecta la sangre y es bastante avanzado. Lea aquí: Laura Dern y Sam Neill juntos en tráiler de “Jurassic World: Dominion”

Neill, en entrevista con el medio ‘Australian Story’, aseguró que intenta olvidar siempre que puede su enfermedad y que no está interesado en darle la importancia que todos esperan que le dé. “El asunto es que estoy acabado. Posiblemente muriendo. Sé que lo tengo, pero no estoy interesado en él. Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas”, dijo. Lea aquí: El director del film sobre la FIFA lamenta haber hecho “un desastre” Durante la entrevista, confesó que los médicos trataron con quimioterapia durante tres meses, pero esta dejó de funcionar, por lo que decidió cambiar a un tratamiento experimental que parece estar funcionando; pero los expertos no están seguros de nada y no le dan muchas esperanzas de una óptima recuperación, así que el actor dice estar preparado para morir.