Actor de la serie ‘La Casa de Papel’, se convertirá en padre por primera vez

A la publicación que el actor realizó en su Instagram, donde acumula más de 12 millones de seguidores, la acompañó de un pequeño pie de foto donde se lee: “Bueno.. poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. @celiapedraza_ me ha hecho el mayor regalo de mi vida.. vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar”.

En las fotos no solo se puede apreciar la ecografía que le tomaron al bebé que viene en camino, sino que también revela momentos cruciales que ambos han vivido como pareja, ya que en varias imágenes se les ve rodeados de sus seres queridos y también de sus mascotas.

“En hora buena chaval, te imaginas llamarlo Río? Goal”, “pues va a ser niña y la voy a malcriar mucho”, “felicidades a los dos”, “familia, que vaya todo perfecto”, “vas a ser un padrazo Miguel. Me alegro muchísimo, me he emocionado y todo”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en Instagram, entre ellos actores del elenco de ‘La Casa de Papel’.