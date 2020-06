Actor de la película ‘Bajo la misma estrella’, ¿abusador sexual?

El destacado actor estadounidense Ansel Elgort, protagonista de la exitosa película ‘Bajo la misma estrella’, se defiende de las acusaciones que declaró una joven, hace pocas semanas, quien asegura que fue abusada sexualmente por él.

La joven, de 17 años, contó que era fanática de la estrella de cine y que un día, por curiosidad, le escribió por redes sociales y se sorprendió al ver que este le contestó. “No lo podía creer, me había contestado, solo era una joven fanática. Pero nos encontramos y prácticamente me obligó a tener relaciones sexuales con él. Era mi primera vez y me dolía, a él no le importaba”, dijo la chica llamada Gabby.