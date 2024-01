Actor de ‘Anatomía de una caída’ es investigado por violación

A finales de noviembre, el técnico presentó una segunda denuncia, reclamando daños y perjuicios por la vía civil pero esta todavía no ha llegado a manos de la Fiscalía, precisó también este miércoles el canal televisivo BFM. La víctima acusa a Theis de haber tenido con él un encuentro sexual no consentido, mientras que el realizador, cuya defensa no ha contestado a preguntas de EFE, confirma la relación pero alega que fue un acto de mutuo acuerdo. Lea aquí: El rapero Viper es acusado de secuestrar y abusar de una habitante de calle

El realizador le puso en una cama y, una vez el resto de invitados partieron, Theis se acostó junto a él y durmieron hasta la mañana. Fue al día siguiente cuando tuvo lugar el incidente sexual denunciado, del que también fue testigo accidentalmente otra integrante del equipo que se alojaba en el mismo apartamento y que, según la defensa del acusado, lo describe como un “momento tierno”. Lea aquí: Murió el joven actor Adam Jendoubi a sus 23 años

El director e intérprete, de 45 años y conocido también por “Mil noches, una boda” (”Party girl”, 2014), alega que al coincidir con el técnico en los días siguientes ambos hablaron de forma distendida y acordaron no hacerlo público. Pero el 4 de julio la víctima envió un mensaje al realizador en el que indicaba que no creía haber dado su consentimiento para lo que ocurrió y compartió también su malestar con otros miembros del equipo. “No estaba en mi estado normal, me siento como si me hubieran drogado”, declaró el joven al medio Télérama. Una investigación del diario Libération apunta que la productora puso en marcha un protocolo para mantener en adelante a Theis separado del resto del equipo y que se hicieron pesquisas recogidas en un dossier de 300 páginas.