“Ellos fueron los que me atacaron, seguro porque no les presté atención pues yo tenía afán de llegar a mi casa. Me lanzaron un químico muy extraño”, dijo Soler en entrevista para City Tv.

Agregó que después lo tiraron en el piso y ahí lo golpearon. Los agresores salieron corriendo con sus pertenencias.

“Yo no pensé que había sido tan grave y cometí el error de esperar hasta la madrugada para ir al médico. Pero al día siguiente ya en el hospital me hicieron esperar otro día para que me atendieran. Eso me perjudicó. Afortunadamente ya me operaron”, explicó.

Tal parece que no es la primera vez que se presentan estos hechos en esta zona de la capital, pues se conoció que un taxista hace una semana también fue afectado con ácido.

Hasta el momento las autoridades aún no se han pronunciado.

Cabe recordar que el fin de semana el chef chileno, Christopher Carpentier, jurado de Masterchef, fue víctima de los ladrones cuando estaba por la zona T de Bogotá con su acompañante. (Lea aquí: Atracan a jurado de Masterchef con arma de fuego y cuchillo)

El chef dijo que fue abordado por dos mujeres y un hombre que descendieron de un carro, los intimidaron con armas de fuego y cuchillos, y se llevaron los celulares. Sin embargo, los delincuentes fueron capturados por las autoridades.