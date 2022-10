Actor Andrés García habló de su salud: “Si me toca morirme, me muero”

Preocupados. Así están los seguidores, familiares y colegas del reconocido actor mexicano Andrés García, quien desde hace un tiempo aseguró que está al borde de la muerte, incluso, se atrevió a decir que está viviendo sus últimos días.

La salud del recordado galán de telenovela se deterioró por la cirrosis hepática que le diagnosticaron hace unos meses. El famoso, de 82 años, por medio de sus videos de YouTube o diversas entrevistas ha contado cómo se siente, pero recientemente señaló que pasa por un momento complicado. (Famoso salsero boricua es ingresado de urgencia en Colombia)

A través de una entrevista con TVyNovelas, García dijo que la enfermedad es una de las peores y que debido a ella tiene algunos problemas intestinales, por lo que se le ha visto bastante desmejorado y delgado.

García reiteró su pronóstico y aseguró que le quedan solo unos cuantos días de vida. “Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, mencionó el mismo actor en un video que dio a conocer en su canal de YouTube.

Agregó que “quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar. Sí me toca morirme, me voy a morir”.