Abuchean a Piqué mientras gritan el nombre de Shakira en el clásico español

“¡Shakira, Shakira, Shakira!”: así gritó el sábado un gran número de fanáticos en el Allegiant Stadium, en Las Vegas (Estados Unidos). Pero no porque estuvieran escuchando a la cantante colombiana en uno de sus llamativos espectáculos, sino como forma de protesta contra el futbolista Gerard Piqué, que se encontraba en la cancha disputando el clásico español.

Y es que cada vez que el central del Barcelona tocaba la pelota en el enfrentamiento contra el Real Madrid, los asistentes aprovechaban para abuchearlo y pitarle. Incluso, desde que comenzó a ingresar al estadio, los fanáticos de su equipo le gritaron el nombre de su exesposa, una latina bastante querida en el país norteamericano. (La otra polémica razón por la que Shakira y Piqué se habrían separado)

De hecho, parte del acuerdo de separación que le propuso Shakira a Piqué –y que aún no ha concluido– consiste en que ella regrese a Miami, lugar en el que vivió al inicio de su carrera y donde tiene una lujosa residencia en el sector de North Bay Road Drive.

Ahora bien, ¿la razón de los abucheos? El público, al parecer, no le perdona al futbolista los rumores difundidos sobre una supuesta infidelidad a Shakira, lo que habría terminado con la relación de más de 12 años y habría dejado una disputa por los hijos de ambos.

Rápidamente las imágenes se hicieron virales en redes sociales, por lo que el futbolista se ha mantenido entre las principales tendencias, al igual que la cantante. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el episodio. (Lo que dijo la mamá de Shakira sobre su relación con Piqué)

“No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten, llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada”, dijo en rueda de prensa el jugador del Barça Jordi Alba.