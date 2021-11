Los detalles de este nuevo trabajo se anunciaron a principios de septiembre, junto con “ABBA Voyage”, el nuevo y revolucionario concierto en el que actuarán digitalmente con una banda de 10 músicos en directo, en el “ABBA Arena”, construida en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres, y cuya inauguración será a partir del 27 de mayo de 2022.

Las versiones digitales de ABBA han sido creadas tras semanas y meses de técnicas de captura de movimiento e interpretación con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la empresa fundada por George Lucas, en lo que supone la primera incursión de la compañía en la música.

La banda comentó en su momento: “Hacía tiempo que no hacíamos música juntos. Casi 40 años, en realidad. Nos tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminar. Dicen que es una eternidad esperar más de 40 años entre álbumes, así que hemos grabado una continuación de “The Visitors”. A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar viene de nuestra participación en la creación del concierto más extraño y espectacular que se pueda soñar. Vamos a poder sentarnos entre el público y ver a nuestros yo digitales, interpretar nuestras canciones en un escenario construido a medida en Londres, suena raro y maravilloso”.

Como todos los álbumes de estudio anteriores de ABBA, Voyage fue escrito y producido por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, y sus arreglos y letras se complementaron con las inconfundibles y eternas voces de Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad. Gran parte de la programación y la mezcla corrió a cargo de Benny, y en el álbum también participó la Stockholm Concert Orchestra.

Los cuatro miembros de ABBA volvieron al estudio de Benny en Estocolmo, durante cuatro años para grabar las diez canciones del álbum. Entre ellas están “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, que fueron las dos primeras canciones que se grabaron en estas nuevas sesiones.