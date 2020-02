A sus 89 años, falleció la actriz colombiana Inés Correa

Hace varios años, la mujer contó a La Red que en su soledad interpretaba personajes y jugaba con eso ya que extrañaba actuar. Además, nunca pensó en la vejez por lo que no tuvo ahorros.

“Si cae pues me la gastó y si no me cae, pues me aguanto las necesidades”, contó en la entrevista.

Hoy, familiares, amigos y colegas le dicen adiós a una de las más reconocidas actrices colombianas.