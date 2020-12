Hablamos con la actriz María Cecilia Sánchez Jaramillo, la intérprete del personaje de Margot, y explicó de qué trata este capítulo navideño, su experiencia como actriz y el cómo fue grabar en pandemia.

¿Qué nos trae ‘Chichipatos: ¡Qué chimba navidad!’?

Este capítulo navideño es una especie de precuela. Sucede dos años antes de la temporada que ya vimos. Es como un génesis que explica el por qué Juanquini, uno de los protagonistas, quiere ser mago. Hay nuevos actores que hacen muy divertida esta temporada, estará buenísimo y no se lo pueden perder.

¿Cuáles son los desafíos al interpretar a Margot?

Margot, esposa del protagonista, es una mujer con mucho carácter, pero amoroso. Es muy particular con un diseño estético muy curioso: se viste con animal print, tacones y muy peinada. Pero como en este capítulo estamos hablando de lo que pasó 8 años antes de los 7 capítulos que ya vimos, Margot se ve más decidida, fuerte, la líder de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta de Margot?

Me gusta en lo personal, pero en mi trabajo de actriz se ha convertido en un ejercicio interpretar a este personaje. No es un proceso introspectivo, los parlamentos tienen ritmo y es algo distinto a lo que he hecho. Sin embargo es un personaje muy producido, siempre está apretada y muy cargada, me siento saturada al terminar. Es un reto porque en vida real yo soy un poco más liviana, así que Margot me divierte mucho y me aísla del día a día.

¿Cómo ha sido grabar en pandemia?

Por fortuna todos somos grandes compañeros y amigos, así que hacemos un gran equipo de trabajo. Nos ha tocado duro con todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia, pues los actores somos los únicos sin tapabocas. Ha sido exigente pero también muy responsable.

Esta segunda temporada ha sido la única en pandemia, un compromiso muy grande para todos, y es un ejemplo para el resto de personas que trabajan en audiovisual de cómo grabar, pues esta es una nueva alternativa de trabajo en el mundo.

¿Cómo ha sido la experiencia en Netflix?

Maravillosa. Esta es la primera vez que actúo para Netflix, porque a pesar de que hice parte del elenco de Bolívar fue una coproducción, en cambio esta sí es directamente para Netflix, donde veo otra apuesta a nivel cinematográfico y profesional.