“Descubrí que tenía un talento en mis manos”, cuenta la colombiana Leydi Diana Mestra al recordar que entró al mundo de la estética viendo tutoriales en internet y ahora lidera su propio centro de belleza, en el que brinda oportunidades laborales a otras mujeres y las capacita.

“He ayudado a bastantes mujeres. Con mi historia, por cómo empecé y lo que luché, las he inspirado a lanzarse y a creer en lo que ellas tienen”, dice a Efe Mestra, de 39 años.

Como vendedora en una tienda de productos de belleza pudo notar una necesidad y empezó a madurar una idea cuando las clientas llegaban buscando una depilación de cejas, pero no había una persona capacitada para hacerlo. Lea también: Rosalía se desnuda en su nuevo álbum, Motomami

“Me puse a ver tutoriales y las marcas nos daban charlas, así fui cogiendo el conocimiento, pero no la práctica”, relata la creadora de Leydi Cejas, un cotizado centro de estética ubicado en el municipio de San Marcos, en el departamento caribeño de Sucre.

Un día se atrevió. Llegó su primera clienta y, sin saber utilizar bien la cuchilla y el lápiz, empezó su labor, el resultado gustó.

El voz a voz hizo efecto y llegó el momento en que las mujeres de ese “pueblo fiestero” hacían fila para que las atendiera.

“Vi que mis manos tenían un talento: embellecer a las mujeres de San Marcos”, asegura la ahora empresaria.

TOMAR EL RIESGO

Buscó independizarse, por lo que alquiló una silla en una peluquería y allí empezó a edificar sus sueños.

Sin un peso en el bolsillo y fe en su potencial, se arriesgó a comprar una tienda de belleza con la asesoría y un crédito de Interactuar, una corporación social que apoya el emprendimiento en el país.

Mestra compró sillas de peluquería, espejos y vitrinas para dividir su negocio en dos espacios, uno destinado a la venta de mascarillas, maquillaje, tinturas y queratinas, entre otros.

En otra área, sucede la “magia” de su centro de estética con procedimientos de micropigmentación y depilación, además de limpieza facial, cepillados, planchados, tintes y hasta “spa” de uñas.

“Me tuve que ir a capacitar con profesionales a Medellín para poder crecer”, señala la emprendedora nacida en el municipio Cereté, en el departamento de Córdoba (noroeste), donde fue niñera antes de encontrar su vocación.

IMPULSAR A OTRAS MUJERES

Con ella, que encarna el empoderamiento femenino y la capacidad para hacer empresa, actualmente trabaja un equipo conformado por ocho mujeres que se han preparado de su mano para seguir embelleciendo a su público.

Para impactar a la comunidad, implementó un modelo de trabajo innovador con el alquiler de sillas en su local para que otras mujeres puedan tener una oportunidad de progreso.

“El proyecto que tengo es abrir una academia para capacitar a muchas mujeres y que se preparen para forjar un futuro también para ellas”, expresa orgullosa la creadora de Leydi Cejas, nominada al Famiempresario Interactuar 2021 en la categoría de liderazgo femenino. Le puede interesar: Montaner no es el verdadero apellido de la familia de famosos artistas

“Ese premio me mostró que no fue en vano lo que hice cuando me arriesgué”, apunta.

ESTIMULAR EL LIDERAZGO FEMENINO

La líder empresarial de Interactuar, María Isabel Puerta, resaltó la importancia de estimular el liderazgo femenino apoyando a mujeres que quieran emprender, al considerar que tiene una repercusión en la calidad de vida de ellas y “de un entorno gigante”.

Detalló que en 2021, de los 59.000 empresarios que atendió la corporación con servicios financieros, 31.000 fueron mujeres, lo que representa el 52 % de sus beneficiarios.

Puerta dijo a Efe que “el impacto que tiene un emprendimiento exitoso cuando la líder es una mujer es muy fuerte” por el rol que cumplen en la sociedad.