¡A lo sirenita! Shakira muestra la coreografía oficial de ‘Copa Vacía’

'Copa vacía' saltó al mercado musical luego de que la baranquillera hizo historia con 'Music Sessions Vol. 53′, 'Monotonía', 'Acróstico' y con el recordado 'TQG' que cantó junto con la paisa Karol G.

Al paso de la publicación de la coreografía, este video recibió un sinfín de reacciones positivas en las que quienes están pendientes de su vida le manifestaron su amor, cariño y aprecio.

“Cogeeeee una misma sirenitaaaaa de puerto colombia manaaaa. ¡De esas que se asoman cuando el mar está en pikeeeee por los lados del malecón! No estás dejando pa’ nadie”, “Shakira vas a tener que pagar la ambulancia, me acaba de dar un preinfarto”, “tus caderas jamas mienten”, “qué hermosa mujer”, “uffff, mucha colombiana”, “Shakira nos invita a jugar con las sirenas y no con las Barbie”, “me fascina la versión soltera de mi Shakira porque es más hermosa y radiante”, “claramente está más buena que antes”, son algunos de los comentarios que dejó el video de la cantante colombiana.