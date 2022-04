Muy preocupados estaban los seguidores de Lina Tejeiro luego de que esta revelara que uno de sus perros la mordió en el rostro, a la altura del ojo.

La actriz contó la noticia a través de sus historias, donde mostró la herida que le dejó el ataque de Romeo, una de sus mascotas, sin embargo, ella misma aclaró que fue culpa de ella, pues lo tomó por sorpresa cuando este estaba dormido.

“Miren lo que me pasó, Romeo me mordió. Romeo me mordió, pero no es culpa de él, él estaba dormidito profundo y yo me acerqué a darle un beso y seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó, yo creo que reaccionó directo a morderme y miren como me dejó”, contó Lina Tejeiro.