Los Premios Billboard de la música latina se realizarán esta noche en Miami, Estados Unidos, y aunque muchos esperábamos ver a Greeicy, lo cierto es que nos quedaremos con las ganas. (Lea aquí: Premios Billboard Latinos: lo que debes saber de la gala)

Así lo confirmó la misma cantante a través de redes sociales, donde dijo que no podrá estar en la gala, donde también iba a presentar, pues no la dejaron viajar, ya que para poder ir al país norteamericano no puede haber estado en Europa en los 15 días inmediatamente anteriores.