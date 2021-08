Un gran revuelo ha generado Epa Colombia en redes sociales, no solo por todo el escándalo de su proceso judicial sino también por las fuertes declaraciones que reveló sobre brujería. (Lea también: ¡En tiempo récord! Epa Colombia pagó millonaria multa)

A través de un video en sus historias, Daneidy Barrera mostró una supuesta muñeca vudú, que estaba escondida en su bodega de keratinas, con la que aseguró que su contadora le estaba haciendo brujería, no contenta con ya haberle robado $1.800 millones.

“Me hicieron un robo de 1.800 millones una contadora, me hizo brujería, yo era una maldita porque me dejé enredar, ósea, yo era muy tonta, yo ni veía ni escuchaba y asimismo me puso el muñeco”, comentó.

Agregó que “La plata no se veía, el 10% siempre lo doy a las fundaciones, entonces la contadora dijo ‘ella está dando mucho con el 10%, entonces, venga le quito’, me hizo brujería”.