Cabe destacar que al iniciar este 2020, Wally, la amenaza; lanza su primer tema comercial ‘Adiós’ junto a Tony Lenta. Se trata de un merengue producido por Sosa, el capitán, quien ha llevado a Wally a otro nivel de su profesión artística.

“Esta canción - ‘La crema’ - será una pieza clave para abrir grandes puertas en un futuro. La vida es lo que tu hagas de ella, por eso ese es nuestro lema, que en ingles se traduce ‘Life is what you make it’ y vamos por más”, fueron algunas palabras de Wally, y agregó que los sueños sí se cumplen.

“Podemos lograr todo lo que nos proponemos, pero hay que trabajar duro y poner a Dios delante de todo. Agradezco a mis fans, a mi familia y a todos por el gran amor que me han brindado”, comentó.

Wally, la amenaza, también es conocido por otros temas, tales como ‘Noches de fantasías’, donde trabajó con los productores Jowny boom boom y Sosa el capitán. Se dio a conocer con fuerza con su canción titulada ‘Puerto Rican pac’, bajo los productores multiplatino 80 Empire, de Canadá. ‘Puerto Rican pac’ es una colaboración junto al artista Balistic man, y dio mucho de qué hablar en la localidad de Buffalo, Nueva York, por sus pegajosos ritmos urbanos.