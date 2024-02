A Britney Spears no la dejaron entrar a lujoso hotel por caminar sin ropa

Britney Spears no deja de estar en el ojo del huracán y una vez más protagoniza una controversia. La presencia de la Princesa del Pop en las redes sociales, que genera principalmente comentarios negativos a causa de sus polémicas publicaciones, ha sido opacada por un nuevo escándalo.

Recientemente, medios internacionales informaron que la cantante habría generado problemas en un lujoso hotel de Los Ángeles, California. Conforme a la información del portal The Sun, la intérprete de canciones como ‘Oops!... I Did It Again’, al parecer, caminó con su torso desnudo en el Thousand Oaks. Lea aquí: ¡Oficial! Britney Spears se despide de su carrera musical