“Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora. He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga”, comienza su video Torres.

A su video de despedida la presentadora agregó que “vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa. La vida es muy bonita y hay que vivirla”.

Finalmente, Torres agradeció a sus fans por estar pendientes a ella y por todo el cariño que le expresan en sus publicaciones.

“Solo es para eso, que los quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo, me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mí”, dice.

Pese al diagnostico de los médicos, la actriz, de 52 años, no se da por vencida ni tampoco quiere perder las esperanzas de vida, al menos a vivir un poco más de lo que los médicos le dijeron.

Como era de esperarse seguidores expresaron palabras de ánimo e incluso varios colegas como Ester Expósito, Vanessa Senior, Paula Echeverría, el cantante Ricky Merino, entre otros.

Isabel es recordada en España por su gran papel en la serie ‘La Veneno’, muy famosa en su país. Además, es una de las mujeres más bellas de la televisión española, por lo que sus seguidores se sorprenden al ver el cambio físico que ha tenido por culpa de la enfermedad.