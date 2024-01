6 canciones de Patricia Teherán que quizás no conozcas pero deberías escuchar

Aquí recordamos 6 de esas canciones que seguramente no has escuchado si no eres un seguidor de la música de Patricia Teherán. El confidente de Patricia Teherán cuenta los últimos momentos de la artista

Tras salir de las Musas del Vallenato, Patricia Teherán integró las Diosas del Vallenato, con las que solo alcanzó a lanzar un álbum en vida. En 1994 lanzó con esa agrupación Con aroma de mujer, en la que incluyó este tema de Jorge Valbuena. Un tema con el sello propio de un compositor como ‘El Pitufo’ Valbuena, autor de canciones como Gracias señor (Diomedes Díaz), Calidad de Vida (Silvestre Dangond), No te ruego más (Iván Villazón), Difícil de igualar (Binomio de oro), Me acompañó la suerte (Diomedes Díaz).

6. Cambiaré (Ómar Geles)

Otra composición de Ómar Geles, que aportó varios de los éxitos que cosechó Patricia Teherán durante su carrera.

Cambiaré apareció en el álbum póstumo Adiós a la Diosa y lo curioso es que la letra empieza con una plegaria para seguir viviendo.

“Quisiera que mi vida no se acabara pronto, que me dure un poquito pa’ poder corregir ese procedimiento que no ha sido tan bueno con lo que tanto quiero y que me hace feliz”.