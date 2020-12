Todo un trabajo en equipo

‘5nco sentidos’ cuenta con la participación de varios talentos que integran el proyecto ‘Barrio fino mundial’. La producción completa estuvo a cargo de Jhon Crazy on the beats, mientras que en la composición de las canciones participaron Alexon Hernández y Dayber Torres. “Es importante resaltar que cada uno de los artistas que colaboron en este ‘Ep’ aportaron sus propias ideas y el resultado fueron estas 5 canciones que son las que hoy compartimos con ustedes”, agrega el talentoso artista, que además revela que en esta producción colabora con colegas como Yo soy Roger, It’s Dayber, Jhancy, Mickey Iriarte, This Is Mailo Y Alexong.

“Mi expectativa con este lanzamiento es que Cartagena se de cuenta que aquí el talento, sobra y 5Nco sentidos es un ‘Ep’ muy completo. Que apoyen un poco mas el talento local para que el Ep tenga una buena acogida, llegar al mayor número de personas posible. Para este fin de año el 31 de Diciembre estaré cantando ‘Una Noche’ de mi Ep ‘5Nco sentidos’ en un concierto en vivo por Facebook e Instagram live que se estará realizando en New Jersey, Estados Unidos y la invitación es para todos y cada uno de ustedes se lo disfruten”, finaliza.