5 noticias de la farándula nacional que marcaron tendencia en 2019

Los embarazos, las bodas, las separaciones, marcaron el 2019 de muchos famosos, sin embargo, algunos polémicos escándalos también se convirtieron en el plato fuerte de las redes sociales.

Te contamos cuáles fueron las 5 noticias que en pocos minutos se volvieron tendencia mundial en la web.

1. Hija de Aída Merlano, desnuda en importante revista

Sin duda una de las que más causó revuelo en redes fue Aída Victoria Merlano, quien tras salir de la cárcel, donde estuvo recluida por pocos días, se dedicó a llamar la atención y ganar seguidores.

(Hija de Aída Merlano, como Dios la trajo al mundo en reconocida revista)

La joven posó como Dios la trajo al mundo para la edición de noviembre de la revista Soho, en la que aparece con esposas, como símbolo de atadura que contrasta con la libertad que significa estar desnudo.

Las fotos se filtraron en redes antes de que saliera la revista. Fue elogiada y muy comentada en la web.

En su momento, Aída manifestó que la idea de desnudarse fue de ella y que la revista no le pagó ni le dio nada a cambio solo le costeó los gastos de vuelo, hotel y alimentación mientras estuvo en Bogotá e hizo la sesión de fotos.

La hija de la prófuga excongresista también sorprendió con publicaciones en lencería y un video donde cuenta cuál es su juguete sexual favorito y otras intimidades.

2. Ana Del Castillo tilda de “hp” a Iván Villazón

La joven tuvo un 2019 muy polémico.

Pese al reconocimiento que ha ganado por su música, también ha sido criticada por varios episodios, entre los que se se destacaron la pelea con Iván Villazón.

(Ana Del Castillo tilda de “hp” a Iván Villazón)

En un video, Ana llamó “hijueputa” a su colega Villazón luego de que este le negara la oportunidad de subirse a la tarima de una discoteca en Barranquilla.

En la transmisión, Del Castillo dijo que cuando se acercó a la tarima, Villazón la rechazó diciéndole que ella era “una mujer inhabilitada para cantar una canción”. En medio de su rabia, le recordó al cantante el éxito que ha tenido en Youtube la canción ‘Pero qué va’, que grabaron junto, y se fue lanza en ristre contra él, sin ningún tapujo.

Ante las críticas de seguidores y otros artistas del género, Ana decidió pedir disculpas por lo dicho en el video, mientras que Villazón tranquilamente manifestó que “fue un malentendido de ella porque estábamos en un concierto donde el público asistió para ver el reencuentro con Franco Argüelles y Beto Villa, con quienes tenía 20 años de no tocar”.

3. Filtran fotos de Andrea Valdiri desnuda

La bailarina e influencer colombiana más exitosa de las redes sociales tuvo varios momentos cumbres este 2019, pero sin duda uno de los que más la marcó negativamente fue la difusión de una imagen de ella teniendo relaciones con su expareja, el jugador del Baniyas de Emiratos Árabes, Michael Ortega.

(Filtran foto íntima de Andrea Valdiri teniendo relaciones y ella misma lo comparte)

En la imagen difundida en redes sociales se observa claramente a Valdiri completamente desnuda, encima del centrocampista.

Lo que más llamó la atención fue que la misma bailarina compartió la foto y entre lágrimas expresó: “Hoy estamos llorando, no me imaginé que esas personas me hicieran eso, pero mañana se me quitará y lo superaré. A mí me va a ir bien en la vida y sé que voy para arriba”.

Tras este escándalo la barranquillera obtuvo varias propuesta de importantes revistas para adultos.

4. El escándalo de Paola Ariza y el gringo

Uno de los escándalos más sonados de 2019 fue el de la modelo soledeña Leida Esther Lambraño Ariza, conocida como Paola Ariza, tras ser señalada de estafadora por el estadounidense Brian Harrington, quien asegura que ella le prometió amor para robarle más de 6 millones de pesos.

(“Él me ayudó, pero no pensé que quería algo a cambio”: Paola Ariza)

La pareja se conoció y mantuvo una relación por Internet, pero a comienzos de octubre, el hombre decidió viajar a Barranquilla para conocer a Paola y según el extranjero, descubrió que todo fue una mentira y que se aprovechó de su amor.

La misma modelo denunció en medios que a raíz del problema con el gringo la llamaban en la calle ‘La pela viejo’, la humillaban y hasta llegó a recibir varias amenazas.

Después de varias semanas, no se volvió a saber de Paola, sin embargo, se conoció que el gringo sigue en Colombia y hasta grabó el video de la canción ‘La pela viejo remix’ de artistas locales.

5. El meme de “¿Fuetza qué?”

Una reconocida instagramer cartagenera se convirtió en blanco de críticas luego de que fueran publicadas unas fotos donde aparecía desnuda.

La misma influencer se pronunció en redes y entre lágrimas contó lo sucedido pidiéndole a sus seguidores apoyo y fuerza por el duro momento que estaba pasando.

Ante esto, otra joven cartagenera se aprovechó de la situación viral para compartir un video en el que habla del polémico tema y con una jocosa frase se volvió en pocos minutos viral.

“Fuetza, Fuetza qué, pero dime Fuetza qué”, fueron las palabras de la chica que rápidamente ganó seguidores en Instagram y gran popularidad en la web, tanto así que se difundió una canción con la frase que aún sigue siendo motivo de burla y recordación entre varios internautas.