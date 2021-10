1. Esta no es la primera vez que Valeria Ayos, hoy representante por Cartagena, se presenta al concurso Miss Universe Colombia, pues la joven había sido admitida para concursar en la edición del 2020 representando a la isla de San Andrés y Providencia, donde vive desde hace muchos años, pero en esa ocasión no pudo llegar a la concentración del certamen, en Barranquilla, tras dar positivo a la prueba del COVID-19, y por eso no continuó su candidatura. Cabe recordar que es año quedó como ganadora la también representante por Cartagena, Laura Olascoaga Pinto.

2. La cartagenera Valeria Ayos Bossa es presentadora, modelo y profesional en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá. Este año la franquicia de Miss Universe Colombia anunció a través de sus redes sociales que Ayos recuperó su cupo en el certamen del 2021, esta vez dando la cara por la ciudad que la vio nacer, y está lista para dar todo de sí en Bogotá. (Lea aquí: Miss Universe Colombia elegirá a su reina el próximo lunes).

3. El haber tomado su cupo para la edición de este año como Miss Cartagena, generó opiniones divididas en el gremio. Aunque algunos celebraron esta nueva oportunidad, otros por lo contrario refutaron el por qué se tomó esta decisión con el nombramiento de Valeria Ayos como candidata, haciéndose la gran pregunta sobre qué pasaría con las que ya se habían inscrito. La franquicia, liderada por Natalie Ackermann, respondió en su momento que “el titulo de Miss Universe Cartagena no estuvo habilitado este año en el momento de las inscripciones”.

4. La beldad ha participado en otros concursos de belleza obteniendo dos títulos como ganadora. Primero fue coronada como Miss Earth Colombia 2018​, en el que representó al parque nacional natural Old Providence McBean Lagoon. Este logro la llevó a participar en Miss Earth - Water 2018, realizado en Filipinas, y también se coronó como Miss Earth Water el 3 de noviembre de ese año.

5. Algunos expertos en reinas figuran a Miss Cartagena, Valeria Ayos, entre el grupo de favoritas de la reciente edición de Miss Universe Colombia, luego de su primera aparición de frente a frente con otras candidatas. Esta no es la primera vez que la joven encanta a los espectadores de reinas con su belleza, pues en sus anteriores participaciones le han apostado a ser coronada y ese sueño se le ha cumplido en dos ocasiones tras representar a Colombia en Asia.