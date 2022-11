5 datos curiosos que quizá no sabías sobre la telenovela ‘Los Briceño’

Me encantó #losbriceño , lástima el horario, aún así la veré. Una cultura y acentos distintos.

“Para el 2020 estaba pronosticado el lanzamiento de la telenovela, pero se canceló con la llegada de la pandemia. Posteriormente se estrenó en Netflix, plataforma en la que tuvo una gran acogida a nivel internacional, pero no se vio en Colombia”, dijo Urrea. Le puede interesar: ¿Buscan doble para Leandro Díaz o el final ya se grabó?: polémica sobre la novela

La premiere de ‘Los Briceño’ tuvo lugar en el Kartodromo de Bogotá, donde el elenco mostró sus habilidades de conducción en la pista de carreras.

“Tomamos los cursos para aprender a manejar, fuimos al autódromo y a sitios donde nos enseñaron con un instructor”, señaló el actor.

Y añadió: “Recuerdo que poco después de empezar a manejarla me metieron por la vía de Boyacá y por las vías céntricas a las 11 de la mañana, 12 del medío día. Me decían: ‘Dele la vuelta ahí, sáquela para acá’. Pero hicimos la tarea bien hecha, porque sabíamos que el compromiso era muy grande”. Siga leyendo: Rating: ‘La Descarga’, con Marbelle vs ‘Leandro Díaz’, con Silvestre, ¿quién ganó?

4. Uno de los actores murió antes del estreno en Caracol

Ariosto Vega, más conocido como Toto Vega, interpretó a Tulio Chipatecua en la telenovela ‘Los Briceño’. El actor falleció el pasado 25 de septiembre, durante la velada de clausura del Festival de Cine Verde, en Barichara (Santander).

La actriz Marcela Carvajal, que estuvo con él durante el evento, dijo que al estar tan movidos los días previos al festival, Toto tuvo algunos dolores de cabeza, los cuales no quiso atender . Según los dictámenes médicos Vega habría muerto por una falla cardíaca.